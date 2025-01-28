شكرا لقرائتكم خبر عن لتمكين الاستثمار الصناعي.. معالجة 935 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي والان نبدء بالتفاصيل

خدمة الفسح الكيميائي

الدمام - شريف احمد - عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 935 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر ديسمبر 2024، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم جميع الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل 827 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و62 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، و42 طلبًا لفسح تصدير مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى 4 طلبات إذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1530 بندًا.وأفاد أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويُقَدَّم عليها عبر منصة "صناعي"، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة، وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر، ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.