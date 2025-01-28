شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 41.13 نقطة، ما نسبته 1.42 في المئة، مقارنة بإغلاق اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 2932.52 نقطة.وحق مؤشر RTS مكاسب بنسبة 0.56 في المئة، ما يعادل 5.25 نقاط، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل عند مستوى 942.99 نقطة.