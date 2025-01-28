الاقتصاد

أسواق الأسهم العالمية.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على ارتفاع

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واس - موسكو 0 تبليغ

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  • أسواق الأسهم العالمية.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على ارتفاع 3/3

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 41.13 نقطة، ما نسبته 1.42 في المئة، مقارنة بإغلاق اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 2932.52 نقطة.
وحق مؤشر RTS مكاسب بنسبة 0.56 في المئة، ما يعادل 5.25 نقاط، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل عند مستوى 942.99 نقطة.
نتائج بورصة موسكو - مشاع إبداعي
بورصة موسكو - أرشيفية
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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