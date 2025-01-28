شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الذكاء الاصطناعى: المنافسة بين أمريكا والصين بالمجال لمصلحة المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية، إن المنافسة بين أمريكا والصين فى مجال الذكاء الاصطناعى، فى مصلحة المستهلك، موضحا أن اشتراكات "شات جي بي تي"، 60 دولارا شهريا، ولكن الصينى مجانا، وقدراته أعلى، حيث نفذت تحسين معيارى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن "شات جى بى تى"، تكلف أكثر من 100 مليون دولار، مشددا على أن تفوق الصين فى مجال الذكاء الاصطناعى، وكذا سياراتها الكهربائية المتقدمة، هو تطور كبير.

ولفت عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية، إلى أننا نتوقع زيارة في خسائر أمريكا، لأن الصين قادمة، أو أتت بالفعل.