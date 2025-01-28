شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 يتراجع فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا طفيفا في التعاملات المسائية ، مدفوعة بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، والتغيرات في الأسواق العالمية التي تلقي بظلالها على أسعار المعادن الثمينة، مع تصاعد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن ، وسجل عيار 18 مبلغ 3291 جنيها.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4388 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3291 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 30720 جنيها .

سعر الذهب عيار 14 نحو 2560 جنيها.

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.