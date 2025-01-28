شكرا لقرائتكم خبر عن تسليمات شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري بمشروع Green Avenue والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري ريادتها في قطاع التطوير العقاري بمصر، حيث سلمت وحدات المرحلة الأولى والثانية من مشروعها السكني الرائد "Green Avenue" بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي ذلك في إطار التزام الشركة الدائم بمواعيد التسليم المعلنة وتوفير أعلى معايير الجودة في مشروعاتها.

بدء تسليم المرحلة الأولى



أعلنت نيوجيرسي للتطوير العقاري عن تسليم مفاتيح وحدات المرحلة الأولى من مشروع "Green Avenue" للعملاء، الذين بدأوا بالفعل في تنفيذ أعمال التشطيب الخاصة بهم. وشهدت مراسم التسليم أجواء احتفالية أكدت تقدير الشركة لثقة عملائها ودعمهم المستمر.

الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية



في خطوة إضافية تعكس التزامها، أنهت الشركة تسليم وحدات المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدةً على حرصها على تقديم مشروعات متكاملة تجمع بين التصميم العصري والمساحات المتنوعة لتلبية احتياجات جميع العملاء.



مشروع شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري

مميزات مشروع "Green Avenue"



يعد مشروع "Green Avenue" أحد أبرز مشروعات نيوجيرسي للتطوير العقاري، ويتميز بتصميم معماري حديث يجمع بين الأناقة والوظيفية، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تمنح العملاء تجربة سكنية متميزة يتميز الكمبوند بالمساحات الخضراء، وحمامات السباحة، وأنظمة الأمان الحديثة، ويتمتع بخدمات ومرافق عالية المستوى الكمبوند بأفضل الأماكن بالعاصمة في منطقة ال R7 امام الجامعة مباشرةً، علي الممشي السياحي قريب من أبرز وأهم الأماكن بالعاصمة الإدارية.

مثل النهر الأخضر - الجامع الكبير والكاتدرائية - دار الأوبرا - فندق الماسة - الحي الحكومي - الحي الدبلوماسي - القصر الجمهوري - مطار العاصمة الإدارية.

استعدادات للمرحلة الثالثة



أوضحت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر على تنفيذ باقي مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على أن تسليم المرحلة الثالثة سيتم فور الانتهاء من توصيل الخدمات اللازمة من جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

رؤية نيوجيرسي للتطوير العقاري



تتميز نيوجيرسي للتطوير العقاري برؤية تعتمد على إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين التصميم العصري، الجودة العالية، والالتزام بالمواعيد. وتواصل الشركة تعزيز مكانتها في السوق العقاري المصري من خلال تقديم حلول سكنية واستثمارية تلبي تطلعات العملاء وتواكب تطورات القطاع.

إن التزام نيوجيرسي بجودة التنفيذ والمواعيد المحددة يجعلها من الشركات الرائدة في صناعة التطوير العقاري، مما يعكس مدى ثقة العملاء في مشروعاتها وقدرتها على تحقيق تطلعاتهم.