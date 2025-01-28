شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في سوق الذهب المحلي في مصر الآن وفقا لآخر التحديثات، ويعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، حيث سجل عيار 21 قيمة 3850 جنيها للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 30800 جنيه.

وتضمنت أسعار الذهب الآتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 30800 جنيه.



وتتأثر أسواق الذهب والأسعار بعدد من العوامل والتى تتضمن التغيرات في الأسواق العالمية وكذلك الطلب المحلي لهذا من الأفضل متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أى قرارات استثمارية.

يذكر أن الاستثمار في الذهب يعتبر طويل الأجل وفرصة لتحقيق أرباح كبيرة ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء كما تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2756 دولاراً للأونصة.