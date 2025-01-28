شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار موجة الصعود فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء ويسجل زيادة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في مصر اليوم، مدفوعة بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3278 جنيها.

وننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4382 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3835جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3278 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30680جنيها.