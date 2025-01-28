شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الكويتى يطلق خدمات الصيرفة الإسلامية ويؤكد: مصر أرض الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمد المرزوق، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتى خلال مؤتمر صحفى اليوم، إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية فى السوق المصرية بعد استحواذه على البنك الأهلى المتحد فى شهر أكتوبر الماضى.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتى، إن مصر أرض الفرص الاستثمارية ومستقبل الاستثمار بها واعد بما تمتلكه من إمكانيات بشرية وموارد متميزة.