شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025.. وعيار 21 يواصل الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 ارتفاعا وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 3830 جنيها للجرام.

وتتأثر أسواق الذهب والأسعار بعدد من العوامل والتى تتضمن التغيرات في الأسواق العالمية وكذلك الطلب المحلي لهذا من الأفضل متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ويعد الذهب والإستثمار طويل الأجل، فرصة لتحقيق أرباح كبيرة ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء، حيث يعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا .

وتضمنت أسعار الذهب الأتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4377 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3282 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30640 جنيها.

