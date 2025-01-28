شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 1.95 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان البنك على تداول

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي من الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والرسوم من الخدمات البنكية، قابله جزئيًا انخفاض في مكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ورسوم تحويل عملات أجنبية.

وزاد إجمالي مصاريف العمليات هامشيا بنسبة 0.4٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، قابله انخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، بالإضافة إلى انخفاض في الاستهلاك والإطفاء. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار في السنة المالية المنتهية في 2024 بنسبة 11.1% إلى 1.956 مليار ريال، مقارنة بـ 1.761 مليار ريال في العام 2023.ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح، نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، بالإضافة إلى انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي من الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والرسوم من الخدمات البنكية، قابله جزئيًا انخفاض في مكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ورسوم تحويل عملات أجنبية.وزاد إجمالي مصاريف العمليات هامشيا بنسبة 0.4٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، قابله انخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، بالإضافة إلى انخفاض في الاستهلاك والإطفاء.