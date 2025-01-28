شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد»: بدء إنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع «بودرة السيليكا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه البدء في إنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع بودرة السيليكا وذلك بهدف تمكين مصنع السيليكا من إنتاج بودرة السيليكا عالية الجودة بنعومات فائقة تصل إلى (10) ميكرون مما يسهم في زيادة فرص الشركة في الأسواق ويفتح أفاقاً جديدة لأعمالها وتحقيق الخطط الإستراتيجية للشركة.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بإعلان أي تطورات يخص هذا الموضوع والأثر المالي الناتج عنه في حينه.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بإعلان أي تطورات يخص هذا الموضوع والأثر المالي الناتج عنه في حينه.