الاقتصاد

«الرشيد»: بدء إنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع «بودرة السيليكا»

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«الرشيد»: بدء إنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع «بودرة السيليكا»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه البدء في إنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع بودرة السيليكا وذلك بهدف تمكين مصنع السيليكا من إنتاج بودرة السيليكا عالية الجودة بنعومات فائقة تصل إلى (10) ميكرون مما يسهم في زيادة فرص الشركة في الأسواق ويفتح أفاقاً جديدة لأعمالها وتحقيق الخطط الإستراتيجية للشركة.
ونوهت الشركة في بيان على تداول ، بإعلان أي تطورات يخص هذا الموضوع والأثر المالي الناتج عنه في حينه.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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