شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ تعلن آخر تطورات توقيع اتفاقيات تعديل وإعادة صياغة لقروض المساهمين المتجددة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتمت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات التنازل الثاني لقروض المساهمين المتجددة، إذ أبرمت الشركة اتفاقيات تعديل وإعادة صياغة وإنهاء قروض المساهمين المتجددة مع المساهمين المؤسسين، اليوم، والتي بموجبها تنازل المساهمان المؤسسان بشكل نهائي وغير مشروط عن التزام الشركة بسداد مبلغ 1.875 مليار ريالمن المبلغ القائم لقروض المساهمين المتجددة (ما يمثل 937.5 مليون ريال) لكل مساهم مؤسس وفقًا للاتفاقيات ذات العلاقة "التنازل الثاني".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب شروط الاتفاقيات، اتفقت الشركة مع المساهمين المؤسسين على إلغاء اتفاقيات قروض المساهمين المتجددة القائمة وجميع الالتزامات المترتبة عليها.
وكانت شركة بترو رابغ قد أعلنت في 7 أغسطس الماضي إبرام شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة "شركة سوميتومو"، اتفاقية بيع وشراء ملزمة تستحوذ بموجبها أرامكو السعودية، عند استيفاء شروط إتمام الصفقة المعتادة على 375,974,998 سهم في شركة بترورابغ من شركة سوميتومو، تمثل حوالي 22.5% من رأس مال شركة بترورابغ، وما تضمنت من نية المساهمين المؤسسين باتخاذ خطوات محددة تهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في إستراتيجية التحول الخاصة بها بما يشمل التنازل بشكل نهائي وغير مشروط عن قروض المساهمين المتجددة القائمة بمبلغ إجمالي قدره 5.625 مليار ريال المقدمة من المساهمين المؤسسين لشركة بترورابغ على مرحلتين، حيث تم التنازل عن 3.750 مليار ريال خلال عام 2024م، والتنازل عن 1.875 مليار ريال خلال العام الحالي.
وأعلنت بترورابغ في 29 أغسطس توقيع اتفاقيات التعديل وإعادة الصياغة لقروض المساهمين المتجددة والتي تنازل بموجبها المساهمون المؤسسون بشكل نهائي وغير مشروط عن التزام الشركة بسداد مبلغ 3.750 مليار ريال من إجمالي مبلغ قروض المساهمين المتجددة القائمة بالإضافة إلى أي عمولة ذات صلة مستحقة عليها (ويشار له بـ"التنازل الأول").
ومن المتوقع أن يكون لهذا التنازل الثاني أثر إيجابي على الوضع المالي للشركة، وسيتضح هذا الأثر في القوائم المالية للشركة للربع الأول للعام 2025م.
وبإتمام التنازلين الأول والثاني يكون المساهمان المؤسسان قد تنازلا بشكل نهائي وغير مشروط عن كامل المبلغ المستحق وفقًا لقروض المساهمين المتجددة القائمة وانتهت بموجبها التزامات الشركة وفقًا لاتفاقيات قروض المساهمين المتجددة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات تعد معاملات مع أطراف ذات علاقة، نظرًا لأن كلًا من المساهمين المؤسسين يعد مساهمًا كبيرًا في الشركة، حيث يملك كل منهما تقريباً نسبة 37.5% من أسهم الشركة.
تؤكد هذه الاتفاقيات الدعم المستمر الذي يقدمه المساهمون المؤسسون لتحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب شروط الاتفاقيات، اتفقت الشركة مع المساهمين المؤسسين على إلغاء اتفاقيات قروض المساهمين المتجددة القائمة وجميع الالتزامات المترتبة عليها.
وكانت شركة بترو رابغ قد أعلنت في 7 أغسطس الماضي إبرام شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة "شركة سوميتومو"، اتفاقية بيع وشراء ملزمة تستحوذ بموجبها أرامكو السعودية، عند استيفاء شروط إتمام الصفقة المعتادة على 375,974,998 سهم في شركة بترورابغ من شركة سوميتومو، تمثل حوالي 22.5% من رأس مال شركة بترورابغ، وما تضمنت من نية المساهمين المؤسسين باتخاذ خطوات محددة تهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في إستراتيجية التحول الخاصة بها بما يشمل التنازل بشكل نهائي وغير مشروط عن قروض المساهمين المتجددة القائمة بمبلغ إجمالي قدره 5.625 مليار ريال المقدمة من المساهمين المؤسسين لشركة بترورابغ على مرحلتين، حيث تم التنازل عن 3.750 مليار ريال خلال عام 2024م، والتنازل عن 1.875 مليار ريال خلال العام الحالي.
وأعلنت بترورابغ في 29 أغسطس توقيع اتفاقيات التعديل وإعادة الصياغة لقروض المساهمين المتجددة والتي تنازل بموجبها المساهمون المؤسسون بشكل نهائي وغير مشروط عن التزام الشركة بسداد مبلغ 3.750 مليار ريال من إجمالي مبلغ قروض المساهمين المتجددة القائمة بالإضافة إلى أي عمولة ذات صلة مستحقة عليها (ويشار له بـ"التنازل الأول").
ومن المتوقع أن يكون لهذا التنازل الثاني أثر إيجابي على الوضع المالي للشركة، وسيتضح هذا الأثر في القوائم المالية للشركة للربع الأول للعام 2025م.
وبإتمام التنازلين الأول والثاني يكون المساهمان المؤسسان قد تنازلا بشكل نهائي وغير مشروط عن كامل المبلغ المستحق وفقًا لقروض المساهمين المتجددة القائمة وانتهت بموجبها التزامات الشركة وفقًا لاتفاقيات قروض المساهمين المتجددة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات تعد معاملات مع أطراف ذات علاقة، نظرًا لأن كلًا من المساهمين المؤسسين يعد مساهمًا كبيرًا في الشركة، حيث يملك كل منهما تقريباً نسبة 37.5% من أسهم الشركة.
تؤكد هذه الاتفاقيات الدعم المستمر الذي يقدمه المساهمون المؤسسون لتحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها.