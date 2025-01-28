شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 12420 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية بلغت القيمة المتداولة نحو 9.044 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 355.074 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.304 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 131 شركة ارتفعت أسهم 131 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 94، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، جبل عمر، والموسى، وثمار، والمراعي، والحمادي، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، دار الأركان، وأنابيب الشرق، وبوان، وجدوى ريت الحرمين، وسبكيم العالمية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% عند 31022 نقطة، وبتداولات بلغت 35.996 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.490 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.396 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 51 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 41، من بين 107 شركات مدرجة في السوق الموازية.