شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بمنتصف تعاملات فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 28 يناير 2025 02:31 م
تراجع سعر الجنيه الاسترليني منتصف التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28- 1- 2025، مسجلا فى البنك المركزى على 62.71 جنيه للشراء، و62.90 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.34 جنيه للشراء، 62.83 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
62.71 جنيه للشراء.
62.90 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
62.38 جنيه للشراء.
62.83 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
62.34 جنيه للشراء.
62.83 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
62.29 جنيه للشراء.
62.80 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
62.34 جنيه للشراء.
62.83 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
61.45 جنيه للشراء.
62.15 جنيه للبيع.
62.46 جنيه للشراء.
62.89 جنيه للبيع.
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