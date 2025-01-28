شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بمنتصف تعاملات فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الاسترليني منتصف التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28- 1- 2025، مسجلا فى البنك المركزى على 62.71 جنيه للشراء، و62.90 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.34 جنيه للشراء، 62.83 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.71 جنيه للشراء.

62.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.38 جنيه للشراء.

62.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.34 جنيه للشراء.

62.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.29 جنيه للشراء.

62.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.34 جنيه للشراء.

62.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.46 جنيه للشراء.

62.89 جنيه للبيع.



