شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. تعرف على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025، استقرارا ملحوظا وسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر شعبية في الذهب نحو 3825 جنيها، في حين سجل عيار 24 نحو 4371 جنيها.

وننشر أحدث التطورات فى سعر الذهب اليوم في مصر، وسط تحركات متواصلة في أسعار البيع للمستهلكين، وتأتي هذه التغيرات في ظل تذبذب أسعار الذهب داخل السوق المحلي، الذي يرتبط بشكل وثيق بتحركات أسعار الذهب عالميًا وتأثيرات سعر الصرف في البنوك المصرية.

ومن المتوقع أن يشهد الذهب استقرارًا نسبيًا في الفترة المقبلة، مدعومًا بثبات أسعار الصرف، إلا أن أي تغير في سعر الدولار مقابل الجنيه قد يؤدي إلى تقلبات جديدة في أسعار المعدن الأصفر، وعلى الرغم من ذلك، يظل الطلب المحلي على الذهب، سواء للاستثمار أو الزينة، عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات الأسعار.

يجدر بالذكر أن أسعار الذهب تتأثر أيضًا بعوامل خارجية، مثل توقعات الفائدة الأمريكية وحركة الأسواق العالمية، مما يضيف مزيدًا من التعقيد لتحديد الاتجاه المستقبلي للأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 24 نحو 4371 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3278 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2553 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30600 جنيه.