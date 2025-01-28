شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. تعرف على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025، استقرارا ملحوظا وسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر شعبية في الذهب نحو 3825 جنيها، في حين سجل عيار 24 نحو 4371 جنيها.
وننشر أحدث التطورات فى سعر الذهب اليوم في مصر، وسط تحركات متواصلة في أسعار البيع للمستهلكين، وتأتي هذه التغيرات في ظل تذبذب أسعار الذهب داخل السوق المحلي، الذي يرتبط بشكل وثيق بتحركات أسعار الذهب عالميًا وتأثيرات سعر الصرف في البنوك المصرية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل الذهب عيار 24 نحو 4371 جنيها.
سجل الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيها.
سجل الذهب عيار 18 نحو 3278 جنيها.
سجل الذهب عيار 14 نحو 2553 جنيها.
سعر الجنيه الذهب 30600 جنيه.
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