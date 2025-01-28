شكرا لقرائتكم خبر عن 77.20 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت أسعار النفط من أدنى مستوى سجلته خلال أسبوعين بعد أن أدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى تراجع توقّعات الطلب.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، ما يعادل 0.2% لتصل إلى 77.20 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات، أو 0.1% لتبلغ 73.27 دولار ،وسجل خام برنت أمس عند التسوية، أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأعلنت الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أمس عن تراجع غير متوقع في نشاط الصناعات التحويلية في يناير، مما زاد من المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على الخام ،كما تعرضت الأسواق المالية للضغوط مع زيادة الاهتمام بنموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة.

من جهة أخرى، تشير توقعات الطقس في الولايات المتحدة إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال الأسبوع، مما يؤثر سلبا على الطلب على وقود التدفئة بعدما أدى البرد إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والديزل في الجلسات السابقة.