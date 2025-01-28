شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 أمام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 تراجع طفيف أمام الجنيه المصري فى منتصف تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.19 جنيه للشراء و50.29 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.19 جنيه 50.29 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.29 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.19 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.19 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.19 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.19 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.19 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.



