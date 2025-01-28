شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.76جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.85جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.85جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.84جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.73جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.



