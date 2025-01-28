شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ومواصفات ستروين سى 3 الفرنسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قدمت ستروين C3 الفرنسية خلال شهر يناير 2025 الجاري للسوق المصرية بفئتين من التجهيزات حيث تبدأ الأسعار الرسمية من مليون و55 ألف جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فتسجل سعر مليون 190 ألف جنيه، وتعد هذه السيارة أرخص السيارات في فئتها مقارنة بالطرازات التي تنتمي لفئة الهاتشباك الشبابية .

وإليكم أهم مواصفات السيارة في مصر:

وتأتي ستروين C3 2025 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وتأتي بطول 3.99 متر من ضمنه 2.53 متر لقاعدة العجلات بجانب عرض 1.48 متر وارتفاع 1.49 متر.

كما زودت "ستروين سي 3" بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات، ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات، بالإضافة إلي تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية .

جهزت بإضاءة أمامية LED ، جنوط قياس 15 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث فضلاً عن تكييف أوتوماتيك ومثبت سرعة وكسوة جلدية لعجلة القيادة وتبطيل تلقائي للمحرك عند التوقف القصير

بينما تزيد الفئة الثانية بجنوط 16 بوصة ثنائية اللون ومرايا جانبة كهربائية الطي وحساسات للإضاءة والمطر مع كاميرا خلفية وتطعيمات خشبية من الداخل ومفتاح ذكي .