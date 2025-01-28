تعرف على مهنة "خبير المعاينة" وتقدير الأضرار فى نشاط التأمين

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يعرف خبير المعاينة وتقدير الأضرار فى نشاط التأمين بأنه كل شخص يزاول مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

وبحسب ماجاء في ورشة تحت عنوان "دور خبير المعاينة وتقدير الاضرار مع التطبيق على أخطار الحريق" والتي نظمها الاتحاد الافرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين؛ بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين امس الاثنين بمقر الاتحاد المصرى للتامين، أوضح المهندس على البكري خبير المعاينة وتقدير الاضرار والذي تمتد خبرته لـ 25 عاماً في هذا المجال، ان خبير المعاينة وتقدير الأضرار هو طرف ثالث محايد مرخص من الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهو متخصص في تقييم وتحديد الأضرار التي تلحق بالممتلكات، ودوره هو تقييم وتقدير الأضرار وتحديد أهلية المطالبة وفقًا لوثيقة التأمين وكذلك اقتراح أنسب الطرق لإصلاح الممتلكات المتضررة بجانب مساعدة الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية عادلة وغير متحيزة.

ومن جانبه اكد الاتحاد الافرواسيوى للتأمين في بيان أن عقد هذه الورشة جاء إيماناً بدور الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين في نشر الوعي وتبادل الخبرات بهدف الارتقاء بصناعة التأمين.

6 معلومات عن خبراء المعاينة فى صناعة التأمين

وتطورت تشريعات الإشراف والرقابة على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار فى صناعة التأمين، كما نصت على أنه لا يجوز لهم مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين هيئة الرقابة المالية، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين.

1 - يعرف خبير المعاينة وتقدير الأضرار فى نشاط التأمين بأنه كل شخص يزاول مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ، ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار، وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار ، والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

2 - نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار ، أن تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون.

3 - فى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبـارى، تسـرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص.

4 - يتم القيد والتجديد لخبير المعاينة بقرار من رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة.

5 - يتم شطب القيد بقرار مـن مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد أو بناء على طلبه، أو اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات أو تقدير اضرار تنطوى على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو اذا ثبت عدم التزامه بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.

6 - يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينه وتقـدير الأضرار من غير العاملين بها أو العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالهيئة ، وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئـيس مجلـس ادارة الهيئة.



