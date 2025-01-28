شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات المائية: وصول أول محول جديد للبدء فى تركيبة بالسد العالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، أن اول محول جديد من بين 13 محول جديد من إجمالى 19 محول وصل إلى محطة محولات السد العالي فى أسوان، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع قدرة وكفاءة السد العالي بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو.



المحول الجديد

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء فى أعمال تركيب المحول الجديد و يليه ثانى محول خلال الأسبوع المقبل ، موضحا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من اعمال التركيب الخاصة بعدد 2 محول مطلع الصيف المقبل لتضيف للشبكة الكهربائية 50 ميجا وات من الطاقة المائية، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بضرورة سرعة تنفيذ خطة تطوير السد العالي لرفع كفائته و الاستفادة من هذه القدرات لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الوقود.

أوضح كمال، أن السد العالي ينتج يوميا ما يزيد عن 1400 ميجا وات بكفاءة عالية، موضحاً أن جميع المحطات المائية تعمل بكامل قدرتها حيث أن محطة اسنا المائية تنتج يوميا 84 ميجا وات ونجع حمادي 65 ميجا وات وأسيوط 32 ميجا وات.



وصول المحول الجديد

وأكد كمال أن جارى العمل على زيادة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة السد العالى من 2100 إلى 2400 ميجاوات بتكلفة 50 مليون يورو بحلول عام 2027 لإنشاء 12 محول جديد ومحول اخر احتياطى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كافة التوربينات الموجودة بالسد العالى التى يبلغ عددها 12 توربينة.