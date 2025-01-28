شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد عمارات سكن لكل المصريين" لمتابعة المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة تفقدية، بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ.

شملت الجولة تفقد موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي، تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي بالمدينة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس محمد مصطفى، إنه جارٍ تنفيذ ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدات، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترا مربعا، لافتاً إلى أن العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي وتتكون الوحدات من ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة استقبال ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام الجاري، مضيفا أن نسب تنفيذ العمارات للمرحلة الأولى لعدد ٦٣ عمارة بلغت مرحلة متقدمة، فيما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية مرحلة متوسطة وتحتوي على عدد ٧١ عمارة.

في ختام جولته المرورية، وجه المهندس محمد مصطفى بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها في الموعد المحدد والاهتمام بالجودة والمتابعة اليومية والعرض عليه في تنفيذ البنود المختلفة، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال.