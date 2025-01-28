شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الكتكوت الأبيض.. تراجع أسعار الدواجن بمصر إلى 95 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الدواجن في مصر اليوم تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، حيث انخفض سعر الكيلو للمستهلكين إلى 95 جنيهاً، وذلك بعد فترة من الارتفاع المتواصل الذي شهدته الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم المزرعة مستويات 86 جنيها في الجملة وسعر الساسو 88 جنيها وارتفع الكتكوت الابيض قرب 48 جنيها والامهات البيضاء 73 جنيها.

الانخفاض في أسعار الدواجن جاء نتيجة لعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن في السوق المحلي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الأعلاف التي تشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، كما ساهمت الجهود الحكومية في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة للمربين مما ساهم في تحسين الوضع.

وأكد تجار في سوق الدواجن أن الأسعار شهدت استقراراً نسبياً خلال تداولات أمس، مع توقعات بمواصلة الانخفاض خلال الفترة المقبلة في حال استمرار زيادة المعروض وتراجع الطلب.

وقال اتحاد منتجي الدواجن المستهلكين، إن الأسعار الحالية تعكس توازناً بين العرض والطلب، مع ضمان جودة المنتج، ويأتي هذا التراجع في أسعار الدواجن كبشرى سارة للمواطنين، حيث تشكل الدواجن مصدراً رئيسياً للبروتين الحيواني للعديد من الأسر المصرية.

يذكر أن أسعار الدواجن شهدت تقلبات كبيرة خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي واجهت القطاع، إلا أن الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ساهمت في استعادة التوازن تدريجياً.



