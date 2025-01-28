شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 28-1-2028.. عيار 24 بـ4371.5 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، وفقًا لأحدث التحديثات الواردة من سوق الذهب، وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4371.5 جنيهاً للجرام، في حين سجل عيار 21 سعر 3825 جنيهاً، أما عيار 18 فبلغ سعره 3278.5 جنيها.

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية وكذلك ساهم الذهب في القيام بدور الملاذ الآمن

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 30600 جنيها.

وتختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع. يُشير الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يستمر في الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين.

يُعتبر الذهب استثمارًا طويل الأجل، حيث يمكن أن يوفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة، ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء.

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في الأسواق العالمية والطلب المحلي. لذلك، يُفضل دائمًا متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، عالميا تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2737.5 دولاراً للأونصة.