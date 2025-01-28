الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28-1-2025

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سعر الجنيه الاسترلينى فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:48 ص

استقر سعر الجنيه الاسترليني فى التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28- 1- 2025، مسجلا فى البنك المركزى  على 62.71 جنيه للشراء، و62.90 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر  62.38 جنيه للشراء، 62.99 جنيه  للبيع.

ويقدم  ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.71  جنيه للشراء.

62.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.38 جنيه  للشراء.

62.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.42 جنيه  للشراء.

62.87 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.34 جنيه  للشراء.

62.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.38 جنيه للشراء.

62.99 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه  للشراء.
62.15 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

62.46 جنيه  للشراء.

62.89 جنيه للبيع.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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