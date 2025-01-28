شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار ترامب.. من أبرز المشترين المحتملين لتيك توك في أمريكا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يريد الرئيس دونالد ترامب أن يستحوذ مستثمر أمريكي على حصة كبيرة في تطبيق تيك توك التابع لشركة "بايت دانس"، بدلاً من حظره بالكامل داخل أمريكا. وبعد التدخل لاستعادة تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة وتأخير قانون من شأنه حظر التطبيق يبحث ترامب عن سبل لإبقاء المنصة عاملة. قدم ترامب اقتراحًا بإدخال مساهم أمريكي لشراء الشركة ومن ثم بيع حصة 50% للحكومة الأمريكية والتي ستدير التطبيق بشكل مشترك مع طرف آخر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ماسك في صدارة المشترين المحتملين ووفق ذلك فان السؤال الأهم من هم المنافسون المحتملون لأحد التطبيقات الأكثر شعبية في الولايات المتحدة؟

أشار ترامب إلى العديد من المستثمرين داخل دائرته الداخلية باعتبارهم مشترين مقبولين وأحدهم هو المليادرير وأغنى رجل على الكوكب إيلون ماسك مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس" وغيرهم.

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يقود أغنى رجل في العالم وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي أنشأها ترامب ولديه علاقات تجارية وثيقة مع الصين وأعرب عن معارضته لحظر تيك توك.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة بلومبرج أن الحكومة الصينية تدرس خطة لجعل ماسك يستحوذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة نقلاً عن مصادر.

جاء ذلك في أعقاب تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال والذي قال أن الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" كان يطلب المشورة من ماسك قبل تنصيب ترامب.

وقالت شركة "ويدبوش" في مذكرة بحثية: "يظل إيلون ماسك في المقدمة باعتباره مقدم عرض محتمل لشراء تيك توك والذي من المرجح أن يشمل بعض الشركاء التقنيين والمستثمرين الخارجيين لإتمام الصفقة".

وأضافت المذكرة:"سيتم اختيار ماسك بعناية من قبل بكين وستجعل علاقته القوية مع ترامب هذا خيارًا منطقيًا من وجهة نظرنا".

كما أشار نات شندلر المحلل في "سكوتيا بنك" إلى أن استحواذ ماسك على تويتر أظهر اهتمامه بمنصات التواصل الاجتماعي العالمية.

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ومع ذلك، فإنه يرى أيضًا بعض العقبات المحتملة أمام قطب التكنولوجيا.

وقال شندلر:"ماسك يتعرض لانتقادات شديدة بالفعل بسبب امتلاكه لشركة إكس والتصور بأنه يستخدمها للترويج لأفكار سياسية معينة وأي مشاركة في تيك توك قد تؤدي إلى المزيد من الانتقادات والتدقيق المحتمل في مجال مكافحة الاحتكار". لاري إليسون وأوراكل قال ترامب أيضًا إنه "يرغب" في رؤية "أوراكل" التي يرأسها لاري إليسون بشراء المنصة.

ووفق إليسون الذي يعد من مؤيدي ترامب القدماء إلى جانب الرئيس في مؤتمر صحفي بشأن خططه للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حيث طُرحت على ترامب أسئلة حول صفقة محتملة مع تيك توك.

وقال ترامب قبل أن يتجه إلى إليسون ليسأله عما إذا كانت الصفقة تبدو معقولة:"ما أفكر في قوله لشخص ما هو قم بشرائها وأعط نصفها للولايات المتحدة الأمريكية".

أجاب إليسون:"يبدو لي أن هذه صفقة جيدة يا سيدي الرئيس".

قدم إليسون عرضًا لشراء تيك توك، إلى جانب وول مارت في عام 2020 عندما دفع ترامب لأول مرة نحو حظر المنصة.

كان ترامب قد وافق مبدئيًا على صفقة وول مارت وأوراكل والتي كانت ستسمح لعمالقة التكنولوجيا والتجزئة بالشراكة للاستحواذ على تطبيق مشاركة الفيديو في الولايات المتحدة وتجنب الإغلاق.

ومع ذلك، فشلت محاولة إدارة ترامب وقتها لحظر تيك توك في الولايات المتحدة في مواجهة التحديات القانونية. مشترون محتملون آخرون بالإضافة إلى ماسك وإليسون، أشار الخبراء إلى العديد من الأطراف الأخرى التي من المحتمل أن تكون مهتمة بصفقة محتملة لتيك توك.

قال بول تريولو من مجموعة "ألبرايت ستون" إنه بالنظر إلى المخاطر المالية المترتبة على صفقة تيك توك فمن غير المرجح أن يتدخل بعض المستثمرين ويشترون المنصة بسعر رخيص. قيمة تيك توك المحتملة ذكر الخبير تريولو :" في حين أنه من الصعب التوصل إلى تقييم لتيك توك فمن المرجح أن يكون في حدود مابين 40 إلى80 مليار دولار مما يعني أن من يقرر القفز إلى هذا المجال يجب أن يكون مستعدًا ببعض المال الجاد".

وأضاف أن المشترين المحتملين من المرجح أن يشملوا بعض أكبر اللاعبين في مجال مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا في أمريكا مثل "ميتا" و"جوجل". مكافحة الاحتكار في صفقة تيك توك لكن سارة كريبس مديرة معهد سياسة التكنولوجيا بجامعة "كورنيل" حذرت من أن حصول لاعبين مثل ميتا وجوجل وماسك على حصة كبيرة في تيك توك قد يثير تساؤلات تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وأشار المحلل نات شيندلر من "سكوتيا بنك" إلى وجود عدد من اللاعبين الآخرين بما في ذلك المستثمرين من "بلاك روك".

وقال شندلر:"من المرجح أيضًا أن تبدي شركات رأس المال الاستثماري الكبيرة الأخرى وصناديق التحوط ومديري الأصول من تايجر إلى فيديليتي اهتمامًا بمنصة عالمية سريعة النمو مع قاعدة ضخمة من المشاهدين"، مضيفًا أن العثور على مستثمرين لامتلاك جزء من تيك توك لن يكون مشكلة.

ومن المتوقع أيضًا أن تلعب بكين ومفاوضاتها المعلقة مع ترامب بشأن التجارة مع الولايات المتحدة عاملاً حاسماً في ما إذا كانت الحكومة الصينية ستسمح لشركة بايت دانس بالتخلص من استثماراتها.