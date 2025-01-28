الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3825 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3825 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3825 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4371.5 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4007.25 جنيه للبيع، و3981 جنيها للشراء.

عيار 21

سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3825 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3278.5 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2550 جنيها للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2185.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 30600 جنيه للبيع، و30400 جنيه للشراء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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