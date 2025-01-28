شكرا لقرائتكم خبر عن هل وصلت الأسهم الأمريكية إلى ذروتها؟.. ومتي قد تبدأ رحلة الهبوط؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت وول ستريت أفضل أسبوع أول لها في الرئاسة منذ عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان. ولكن وفقًا لمحللين فقد وصلت السوق الأمريكية الآن إلى مستويات الأسعار التي تسبق عادةً الهبوط. وإذا قارنا نسبة السعر إلى الأرباح سنجد أن السوق الآن عند النقطة الأكثر تكلفة في العصر الحديث، مع ظهور مستويات لوحظت آخر مرة قبل انهيار الدوت كوم عام 2000، وفق ما ذكرت صحيفة "آن هيرد". "لحظة الحساب" في الأسهم الأمريكية قالت المحللة كيت سنور من بنك "مورغان ستانلي": "ربما يكون توقيت السوق لعبة لا يمكن التنبؤ بها -كما يقول المثل السائد في وول ستريت- ومع ذلك يبدو أن السوق تقترب من لحظة الحساب بالنسبة للأسهم الأمريكية".

بالمقارنة مع الشركات الأوروبية ذات الأرباح المماثلة فإنها تجتذب ضعف السعر تقريبًا وبالتالي تمتص رأس المال من جميع أنحاء العالم.

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لكن هناك الآن علامات تشير إلى أن النهاية أصبحت أقرب مثل ظاهرة ازدحام الأجانب في السوق الأمريكية والذي غالباً ما يشكل مؤشراً معاكساً باعتبارهم مشترين لا يملكون معلومات كافية لأنه من المرجح أن يتصرفوا مثل مدمنين على الموضة مشترين لسلعٍ جديدة.

على نحو مماثل، فإن "التشاؤم الشديد" بشأن أوروبا في قمة دافوس مقارنة بالبهجة التي غمرت أمريكا يشكلان هذا النوع من المشاعر المتطرفة قبل بدء التحول. تحرك السوق في اتجاه عرضي لكن ربما لا تنهار السوق بل قد تفقد قوتها وتتحرك في اتجاه عرضي لفترة طويلة مع تآكل قيمة الأسهم تدريجيًا بسبب التضخم.

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في ظل التوقعات بخفض الضرائب وتحرير القيود التنظيمية في الولايات المتحدة فمن المحتمل أن يكون هناك بعض الاستثمارات التي تعمل على تضخم السوق لفترة أطول.

مع ذلك، فإن ما أظهره التاريخ هو أنه عندما تصل التقييمات إلى هذه المستويات فإن العوائد على الأسهم على مدى العقد التالي تكون هزيلة، ومع إدراك المستثمرين الأفراد لهذا فإن تدفق الأموال سيتباطأ.

ومن الممكن أن تكون هذه المرة مختلفة، وأن السوق قد تشهد عصرًا جديدًا يكسر كل السوابق التاريخية، وأن الذكاء الاصطناعي قد يدخل عصرًا من النمو الاقتصادي السريع.