شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة «الكثيري» توقع اتفاقية لتصنيع وتوريد أنظمة البناء الحديث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكثيري القابضة، توقيع شركتها التابعة "إليان للصناعة"، أمس، اتفاقية مع شركة "إمدو" الإيطالية، الرائدة في تصنيع وتوريد أنظمة البناء الحديث.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية، بغرض تأسيس شركة مشتركة تعمل وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك لإنشاء مصنع مختص في تصنيع وبيع المكائن المتعلقة بإنتاج ألواح البناء الحديث "إمدو"، بالإضافة إلى توريد المواد الخام "البوليسترين الممدد (EPS)" لاستخدامها في عمليات إنتاج ألواح البناء من داخل المملكة العربية السعودية وتصديرها للأسواق المحلية والإقليمية.
وأضافت ان ذلك بهدف تلبية الطلب المحلي والعالمي على المشاريع التنموية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية، بغرض تأسيس شركة مشتركة تعمل وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك لإنشاء مصنع مختص في تصنيع وبيع المكائن المتعلقة بإنتاج ألواح البناء الحديث "إمدو"، بالإضافة إلى توريد المواد الخام "البوليسترين الممدد (EPS)" لاستخدامها في عمليات إنتاج ألواح البناء من داخل المملكة العربية السعودية وتصديرها للأسواق المحلية والإقليمية.
وأضافت ان ذلك بهدف تلبية الطلب المحلي والعالمي على المشاريع التنموية.