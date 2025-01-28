شكرا لقرائتكم خبر عن طرح سيارة "شيفروليه أوبترا 2025" المجمعة محليا بـ725 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "المنصور" للسيارات الوكيل الحصري لسيارات "شيفروليه" في مصر عن طرح سيارة "شيفروليه أوبترا 2025" المجمعة محليا وتحمل شعار "صنع في مصر".

وجاء إطلاق السيارة في إطار التزام شيفروليه بتقديم أحدث الابتكارات في صناعة السيارات وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات السوق المصري، الذي يشهد نموًا كبيرًا في الطلب على السيارات ذات الأداء القوي والمواصفات العالية.

وسجلت الفئة الأولي من "أوبترا 2025" المجمعة محليا سعر 725 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فقد سجلت سعر 750 ألف جنيه.

وجاءت شيفروليه أوبترا الجديدة بمحرك بسعة 1.5 لتر مع قدرة قصوى تبلغ 98 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة، كما تتمتع السيارة بعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر عند 3400-4400 دورة في الدقيقة، مما يوفر لها أداءً اقتصاديا وتوفير في استهلاك البنزين، يتم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT (بمحاكاة 8 سرعات)، تتميز السيارة أيضًا بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمستهلكين الذين يحرصون على تقليل التكاليف التشغيلية.

تتمتع شيفروليه أوبتراالجديدة كليًا بأبعاد متميزة توفر راحة وسهولة في القيادة، حيث يبلغ طولها 4490 مم وعرضها 1695 مم، ما يمنحها تصميمًا متوازنًا يعزز من استقرارها على الطرق، كما يبلغ ارتفاع السيارة 1490 مم، مما يضيف إلى راحة الركاب ويعطيها مظهرًا أنيقًا مع خلوص أرضي 125مم مع أقصى حمولة.

وتأتي السيارة بقاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2550 مم، مما يسهم في تحسين الثبات وتوفير مساحة أكبر للمقصورة الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أوبترا بسعة صندوق أمتعة تبلغ 475 لترًا مع القدرة على طي الكنبة الخلفية أو جزء منها لتصل المساحة الإجمالية إلى 910لترا، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة وحمل الأمتعة بشكل مريح.

وفيما يتعلق بالأمان، تتوفر أوبترا الجديدة على مجموعة من الأنظمة المتقدمة لضمان سلامة السائق والركاب، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية مزدوجة، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، بالإضافة إلى أنظمة الثبات الإلكتروني (ESC) والتحكم في الجر (TC) لضمان الثبات في مختلف ظروف القيادة، خصوصًا في الطرق الوعرة أو في الطقس السيء.

وعن خدمات ما بعد البيع، تأتي أوبترا الجديدة مع ضمان 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر، مما يضمن للعملاء راحة البال طوال فترة استخدامهم للسيارة.

يذكر أن أوبترا الجديدة تعتبر نتاج التعاون المثمر بين المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي رئيسي لصناعة السيارات ، وهو الأمر الذي يعد جزءًا من استراتيجيات الشركة لتوسيع محفظتها من السيارات المتطورة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز التصنيع المحلي للسيارات.