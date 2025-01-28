شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة مخالفات البناء غير المنطبق عليها قواعد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وكذا التعديات بنطاق المدن الجديدة، لافتاً إلى هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وفي الإطار نفسه، نصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، وعددها 71 حالة، والمتمثلة في إقامة نشاط سكني، ونشاط زراعي "غير منتظم".

كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالامتداد الشمالي لمدينة بني سويف الجديدة من إحدى الشركات على مساحة 300 فدان، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمنطقة الغابات الشجرية على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة المنيا الجديدة، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي وبئر مياه وغرفة عمالة، وذلك دون سند قانوني، وبدون ترخيص.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدن برج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.