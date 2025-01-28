شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الذكاء الاصطناعى الأمريكية تشكك في نموذج ديب سيك الثورى والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة تحديًا كبيرًا مع ظهور نماذج ديب سيك (DeepSeek) الصينية التي أثارت ضجة كبيرة، حيث أشاد بعض المطورين الأمريكيين بهذه النماذج، بينما حاولوا التشكيك في فكرة أن تقنياتهم التي تكلفت مليارات الدولارات قد تفوقت عليها بديل منخفض التكلفة من شركة صينية ناشئة.

وأطلقت شركة ديب سيك الصينية أمس الاثنين مساعدا ذكاء اصطناعيا مجانيا تجاوز تطبيق ChatGPT من OpenAI في متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة، وأعلنت الشركة أنها دربت نموذجها باستخدام معالجات H800 منخفضة القدرة من نفيديا، وبتكلفة أقل من 6 ملايين دولار.

وفي حين تسبب النجاح المفاجئ لديب سيك في موجة بيع واسعة في سوق الأسهم الأمريكية، أشاد بعض الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بفريق ديب سيك القوي وأبحاثه المتطورة، ومع ذلك لم يبدِ العديد من الخبراء قلقا كبيرا بشأن المنافسة، وفقًا لمصادر مقربة من أربعة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة، والتي رفضت الكشف عن هويتها.

وصرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، على منصة إكس، أن نموذج R1 من ديب سيك "يعد نموذجا مثيرا للإعجاب، خاصة بالنظر إلى ما يقدمه مقابل تكلفته"، بينما قالت نفيديا إن إنجاز ديب سيك يعكس الحاجة المتزايدة إلى معالجاتها.

وقررت شركة Snowflake، المتخصصة في البرمجيات، إضافة نماذج ديب سيك إلى سوقها للذكاء الاصطناعي بعد تلقيها استفسارات مكثفة من العملاء، وأكد كريستيان كلاينرمان، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات في الشركة، أن فريق العمل اعتبر نماذج ديب سيك "مذهلة"، وأن الشركة قررت دعمها مع توضيح المخاطر المحتملة للعملاء.

ويسارع المطورون الأمريكيون لتحليل نموذج V3 من ديب سيك، الذي تم تقديمه في ديسمبر الماضي مع ورقة بحثية توضح تقنيات التدريب، ومع ذلك لا تزال هناك أسئلة غير مجابة حول التكلفة الإجمالية لتطوير النموذج.

وفقا لتقديرات بعض الخبراء، قفزت الصين من تأخر يبلغ 18 شهرًا إلى تأخر قدره ستة أشهر فقط عن أحدث النماذج الأمريكية، ومع ذلك، قد تواجه ديب سيك نقصًا في المعالجات لتلبية الطلب المتزايد على نماذجها المجانية.

وبينما أشارت ديب سيك إلى أن تكلفة تدريب نموذج V3 بلغت 6 ملايين دولار فقط باستخدام 2.048 معالجًا من نفيديا، أكد خبراء أن تكلفة تصميم وتنفيذ مراحل التطوير الأولى يمكن أن تكون أعلى بكثير، وربما تتجاوز مليار دولار.

وحظيت ديب سيك بإشادة كبيرة لقرارها بجعل نماذجها مفتوحة المصدر، مما يسمح للشركات والأفراد باستخدامها أو تعديلها بحرية. وعلق المستثمر مارك أندريسن على منصة X قائلاً: "نموذج R1 من ديب سيك هو واحد من أكثر الابتكارات المذهلة التي رأيتها على الإطلاق، وهو بمثابة هدية عميقة للعالم".

أكد مراقبون أن نجاح ديب سيك يعكس جدوى تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر كبديل للتكنولوجيا المكلفة والمقيدة مثل ChatGPT.

ومن المتوقع أن تواجه كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية مزيدًا من التدقيق في توقعاتها المالية، مع استعدادها للإعلان عن نتائج أرباحها الفصلية في الأسابيع المقبلة.