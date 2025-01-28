شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025.. عيار 21 بـ3825 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3278 جنيها.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4371 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3278 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 30600 جنيها.