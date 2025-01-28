شكرا لقرائتكم خبر عن «إس تي سي» توقع عقدا مع جهة حكومية بـ32.64 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، أمس، عقدا مع جهة حكومية، وذلك لغرض بناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات.
وقالت إس تي سي في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 32.64 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 18 شهرا للإعداد والتنفيذ، تليها فترة تشغيل المشروع لمدة 15 سنة.
وبحسب الشركة، سيكون الأثر المالي إيجابياً، وسيتم الاعتراف بالإيرادات في القوائم المالية الموحدة لـ(إس تي سي) بعد التشغيل الأولي للمشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من العام 2026 وحتى نهاية مدة العقد.
وقالت إس تي سي في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 32.64 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 18 شهرا للإعداد والتنفيذ، تليها فترة تشغيل المشروع لمدة 15 سنة.
وبحسب الشركة، سيكون الأثر المالي إيجابياً، وسيتم الاعتراف بالإيرادات في القوائم المالية الموحدة لـ(إس تي سي) بعد التشغيل الأولي للمشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من العام 2026 وحتى نهاية مدة العقد.