الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025..عيار 18 بـ 3278 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025..عيار 18 بـ 3278 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:00 ص

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3278.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4371 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 نحو  3825جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3278 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب  30600جنيها.
 

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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