شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025..عيار 18 بـ 3278 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3278.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4371 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3825جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3278 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 30600جنيها.



ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.