شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 28 يناير 2025 09:00 ص
يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وينشر الخليج 365 سعر الدولار فى التعاملات الأولى من اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، وقد شهد استقرار نسبيا، مسجلا فى البنك المركزي 50.18 جنيه للشراء، و50.31 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع
50.20 جنيه للشراء
50.30 جنيه للبيع
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.
50.19 جنيه للشراء
50.29 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء
50.32 جنيه للبيع
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