شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:00 ص

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري. وينشر الخليج 365 سعر الدولار فى التعاملات الأولى من اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، وقد شهد استقرار نسبيا، مسجلا فى البنك المركزي 50.18 جنيه للشراء، و50.31 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.20 جنيه للشراء

50.30 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.19 جنيه للشراء

50.29 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.23 جنيه للشراء 50.32 جنيه للبيع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز