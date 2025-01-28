شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحاسب على خدمة Wi-Fi Calling؟ كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

تعد خدمة "Wi-Fi Calling من الخدمات التي توفر حلاً عمليًا للمستخدمين الذين يعانون من ضعف تغطية شبكة المحمول في منازلهم أو أماكن عملهم، تعتمد هذه الخدمة على إجراء المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الواي فاي بدلاً من الشبكة المحمولة التقليدية، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بسهولة وجودة عالية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، ولكن كيف تتم المحاسبة على هذه الخدمة؟

عند استخدام خدمة الاتصال عبر الواي فاي، يتم احتساب تكلفة المكالمة بنفس سعر الدقيقة العادية وفقا لنظام الاشتراك أو الباقة الخاصة بالمستخدم، ولا تفرض شركات الاتصالات أي رسوم إضافية لاستخدام هذه الخدمة، حيث تعامل المكالمات وكأنها مكالمات تقليدية تجرى عبر الشبكة المحمولة، ما يجعل الخدمة خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى بديل موثوق للتغطية الضعيفة.

أما من حيث استهلاك الإنترنت، فإن مكالمات واي فاي كولينج تعتمد على شبكة الواي فاي المنزلية، ومع ذلك فإنها تستهلك كمية ضئيلة جدًا من بيانات الإنترنت، حيث أشار مسؤولين إلى أن مكالمة صوتية لمدة ساعة قد تستهلك نحو 5 ميجابايت، وهذا يعني أن الخدمة لن تؤثر بشكل ملحوظ على باقة الإنترنت المنزلي، مما يجعلها خيارًا عمليًا وفعالاً من حيث التكلفة.

كذلك الخدمة اختيارية تمامًا، وهي مصممة خصيصًا للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في تغطية الشبكة المحمولة، مثل سكان الأدوار الأرضية أو المناطق ذات التغطية الضعيفة، وفي حالة توفر شبكة محمول جيدة، يتم إجراء المكالمات بالطريقة التقليدية دون الحاجة إلى استخدام واي فاي كولينج.

كما أن تفعيل الخدمة سهل للغاية ويمكن القيام به من خلال إعدادات الهاتف أو تطبيق شبكة المحمول، دون الحاجة إلى التعاقد على معدات إضافية مثل أجهزة تقوية الإشارة.

