شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.325 ريال.

ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 33.750 ريال

عيار 22 سجل 30.950 ريال

عيار 21 سجل 29.525 ريال

عيار 18 سجل 25.325 ريال

عيار 14 سجل 19.700 ريال

عيار 12 سجل 16.875 ريال الاونصة سجلت 1049.900 ريال

الجنيه الذهب سجل 236.275 ريال



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.