شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.325 ريال.
ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمينأسعار الذهب فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 33.750 ريال
عيار 22 سجل 30.950 ريال
عيار 21 سجل 29.525 ريال
عيار 18 سجل 25.325 ريال
عيار 14 سجل 19.700 ريال
عيار 12 سجل 16.875 ريال الاونصة سجلت 1049.900 ريال
الجنيه الذهب سجل 236.275 ريال
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
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