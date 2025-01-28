شكرا لقرائتكم خبر عن أغلق عند 50.18 جنيه.. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 28 يناير 2025 08:00 ص
ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى، وقد شهد استقرار نسبيا، مسجلا فى البنك المركزي 50.18 جنيه للشراء، و 50.31 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع
50.20 جنيه للشراء
50.30 جنيه للبيع
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.
50.19 جنيه للشراء
50.29 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء
50.32 جنيه للبيع
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