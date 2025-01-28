شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء... الفراخ البيضاء تتراجع قليلاً والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء فى الأسواق مع استقرار الدواجن فوق 90 جنيها للمستهلكين في ظل زيادة سعر الفراخ البيضاء في المزارع.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة تراجعاً محدودا وبلغ الكيلو حوالي 86 إلي 87 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 95 جنيها إلي 100 جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض فى المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلي 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، في المزرعة.

كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.

في المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 43 جنيها ، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلي 17 جنيها.