شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في البحرين حيث سجل عيار 18 مبلغ 24.800 دينار.
ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين
عيار 24 سجل 33.050 دينار
عيار 22 سجل 30.300 دينار
عيار 21 سجل 28.925 دينار
عيار 18 سجل 24.800 دينار
عيار 14 سجل 19.275 دينار
عيار 12 سجل 16.525 دينار
الاونصة سجلت 1028.025 دينار
الجنيه الذهب سجل 231.350 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2734.11 دولار
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
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