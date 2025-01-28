شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في البحرين حيث سجل عيار 18 مبلغ 24.800 دينار.

ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

عيار 24 سجل 33.050 دينار

عيار 22 سجل 30.300 دينار

عيار 21 سجل 28.925 دينار

عيار 18 سجل 24.800 دينار

عيار 14 سجل 19.275 دينار

عيار 12 سجل 16.525 دينار

الاونصة سجلت 1028.025 دينار

الجنيه الذهب سجل 231.350 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2734.11 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.