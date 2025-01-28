شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت حيث سجل عيار 24 مبلغ 27.100 دينار ، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



عيار 24 سجل 27.100 دينار

عيار 22 سجل 24.825 دينار

عيار 21 سجل 23.700 دينار

عيار 18 سجل 20.325 دينار

عيار 14 سجل 15.800 دينار

عيار 12 سجل 13.550 دينار

الاونصة سجلت 842.525 دينار

الجنيه الذهب سجل 189.625 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2734.71 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.