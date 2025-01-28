الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

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تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار  اليوم الثلاثاء  28-1-2025   امام الجنيه المصري،  بالبنوك المصرية   ، حيث سجل  فى  البنك المركزى المصرى اليوم  50.18 جنيه للشراء و 50.31 جنيه  للبيع .

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء  بالبنك الأهلى المصرى  50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر  50.20 جنيه للشراء و 50.30 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.20 جنيه 50.30 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه  للبيع

واستقر سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.
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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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