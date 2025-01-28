تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 امام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و 50.31 جنيه للبيع .
واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.20 جنيه 50.30 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيعواستقر سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر.
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.
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50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.
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