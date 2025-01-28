شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى السعودية حيث سجل عيار 24 مبلغ329.75 ، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



عيار 24 سجل 329.75 ريال

عيار 22 سجل 302.25 ريال

عيار 21 سجل 288.50 ريال

عيار 18 سجل 247.25 ريال

عيار 14 سجل 192.25 ريال

عيار 12 سجل 164.75 ريال الاونصة سجلت 10255.25 ريال

الجنيه الذهب سجل 2308.00 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2734.71 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.