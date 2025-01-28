شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة الإسكندرية لـ"الخليج 365": تطوير مركز الفنون تحت مسمى "ارتقاء" والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية،عن العمل على إنشاء دار للمكتبة ببرج العرب ستخصص فيها أماكن تستوعب إبداعات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودوائر فكرية ومراكز بحثية، ويتم دراسة إمكانية إنشاء عدد من الكليات لمنح شهادات في المجالات التي تعمل بها المكتبة مثل مجال المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والدراسات التاريخية الهلنستية، والموضوعات المرتبطة بالمكتبة.



جاء ذلك خلال لقاءه مع الخليج 365، حيث كشف كذلك عن تطوير مركز الفنون وتوسعته لدعم الانتاج الفني في المكتبة، وقال: لدينا اوركسترا، ومدرسة لتعليم الموسيقى وأخرى لتعليم البالية والغناء، والفنون المختلفة، ونعمل على تطوير مركز الفنون بشكل أفضل في مبنى مستقل سنسميه "ارتقاء" وهو مركز مكتبة الإسكندرية للفنون.

وعن الفعاليات المختلفة التي تسهم في بناء الإنسان وتخاطب النشء والشباب قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، لدينا توجيه واضح من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأطفال والشباب، وأي توجيه من فخامته يتم أخذه بمحمل الجد ونعمل عليه بشكل متميز، فلدينا مهرجانات علمية يشارك فيها ألاف من الأطفال للاستفادة منها، كما ان القبة السماوية والمركز العملي داخل المكتبة يعمل على تجارب تفاعلية تعلم الأطفال كيف يتعاملون مع العلم، وينقل لهم فكرة الثقافة العلمية من خلال تجارب مختلفة، وتدريب واضح جدا، ولدينا مكتبة الطفل تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تخاطب الأطفال وأولياء أمورهم والأطفال ذوي القدرات الخاصة.



أضاف؛ المكتبة تحتضن الأطفال والشباب، وبدأنا في إنتاج سلسلة من الأفلام عن الأطفال النابغين، ونؤسس مركزا للإبداع الرقمي هدفه الأساسي هو تشجيع الإبداعات الرقيمة لدى الشباب والأطفال، فبناء الإنسان يبدأ من النشء.