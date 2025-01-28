شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 3830 جنيها.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 - 1 - 2025، والتي شهدت بالأمس تأرجحا بين الزيادة والنقصان في حدود 10 و20 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر استخداما في مصر.

وجاءت الأسعار كالتالي..

سجل الذهب عيار 24 نحو 4377 جنيها.

سجل الذهب عيار 22 نحو 4012 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3282 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30640 جنيها.

ومن المتوقع أن يشهد الذهب استقرارًا نسبيًا خلال الفترة القادمة، مستندًا إلى استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، ومع ذلك، قد تتأثر الأسعار بشكل مباشر بتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب خلال الأيام المقبلة.

ويعتبر الذهب أحد أهم وسائل الادخار والاستثمار لدى المصريين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية. ومع التراجع الأخير في الأسعار، قد يمثل ذلك فرصة للراغبين في الشراء أو الاستثمار في المعدن النفيس، مع استمرار توقعات الخبراء بارتباط الأسعار بحركة سعر الدولار وسوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

وكان محللو بنك ING الهولندي، قد أصدروا مذكرة بحثية تناولت أهم التحليلات فيما يتعلق بتحركات أسعار الذهب في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بأنه أنه لا يفضل استخدام التعريفات ضد الصين ما عزز الضغوط البيعية للدولار الأمريكي، وبالتبعية، ارتفاع أسعار الذهب، وأكدت المذكرة أن الذهب قد اقترب من تحقيق قمة تاريخية بنهاية الأسبوع الماضي بعدما ألمح ترامب إلى نهج أقل عدوانية مع الصين.