شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الامارات حيث سجل عيار 24مبلغ334.00 درهم ، ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

عيار 24 سجل 334.00 درهم

عيار 22 سجل 309.25 درهم

عيار 21 سجل 299.25 درهم

عيار 18 سجل 256.50 درهم

عيار 14 سجل 197.50 درهم

عيار 12 سجل 169.25 درهم

الاونصة سجلت 10388.50 درهم

الجنيه الذهب سجل 2394.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2734.29 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.