شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2025 أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و 50.31 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.20 جنيه 50.30 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.