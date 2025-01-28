شكرا لقرائتكم خبر عن 4371.5 جنيه.. سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 27-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 اخر تطورات سعر الذهب فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 27-1-2025 ،على مدار اليوم .

وقد شهدت أسعار الذهب خلال تداول امس تراجعا ملحوظا تزامنا مع هبوط أسعار الأوقية بالبورصات العالمية،ويأتى هذا التراجع نتيجة ارتفاع سعر الدولار والذى حفز على عمليات بيع كبيرة فى الأسهم الأمريكية ويأتى ذلك تزامنا مع عدم فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على كولومبيا

وتضمنت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالاتى :

سجل الذهب عيار 24 نحو 4371.5 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3278.5 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30600 جنيهات.



وتشهد اسعار الذهب فى الوقت الحالى حالة من التذبذب بسبب التوترات السياسية والاقتصادية العالمية ،ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع مع استمرار الغموض بشأن قرارات الادارة الأميركية مما يعزز من مكانه الذهب باعتبار ملاذ آمن للمستثمرين فى ظل هذه الظروف.



وقد أعلنت شعبه الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر الذهب في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2025 بحوالي 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر.



وعن الأحداث المهمة خلال هذا الأسبوع والتى تترقبها الأسواق العالمية منها :

إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي وكندا سعر الفائدة يوم الاربعاء، وإعلان البنك المركزي الأوروبي عن اتجاهاته الاقتصادية يوم الخميس المقبل ،وإعلان الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي للربع الرابع يوم الخميس.