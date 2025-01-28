شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعه المصرية للتأمين الإجبارى والأهرام أن عدد " السيارات الكهربائية " التي تم ترخيصها والتأمين عليها فى ديسمبر 2024 سجلت حوالي 685 سيارة، وجاء من بينها ترخيص حوالى 598 سيارة .

وإحتلت سيارات "فولكس فاجن" المقدمة وحققت 133سيارة من بينها ترخيص حوالي " اى دى 4 - كروز " حققت 30 سيارة ثم " بى واى دى " فقد رخصت حوالي 106من بينها " سونج " ال 39 سيارة .

كما تم ترخيص حوالي 88 سيارة " مرسيدس " جاء من بينها إى كيو ايه " 260 " وحدها 16 سيارة ، اما ماركة " بى ام دبليو " حققت 57سيارة ، جاء من بينها اى " أكس 3 " مبيعات 21 سيارة

" اكسبنج " حققت 54 سيارة ، وجاء من بينها " جى 9 " حققت 45 سيارة .