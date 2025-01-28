الاقتصاد

تعرف على السيارات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال ديسمبر 2024

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تعرف على السيارات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال ديسمبر 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 28 يناير 2025 02:00 ص

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعه المصرية للتأمين الإجبارى والأهرام أن عدد " السيارات الكهربائية " التي تم ترخيصها والتأمين عليها  فى ديسمبر 2024 سجلت حوالي  685 سيارة، وجاء من بينها ترخيص حوالى 598 سيارة .

وإحتلت سيارات "فولكس فاجن" المقدمة وحققت 133سيارة من بينها ترخيص حوالي "  اى دى 4  - كروز " حققت 30 سيارة ثم  " بى واى دى  " فقد رخصت حوالي 106من بينها " سونج " ال 39 سيارة .

كما تم ترخيص حوالي 88 سيارة " مرسيدس " جاء من بينها إى كيو ايه " 260 " وحدها 16 سيارة  ، اما ماركة " بى ام دبليو  " حققت 57سيارة ، جاء من بينها اى " أكس 3 " مبيعات 21 سيارة
" اكسبنج " حققت 54 سيارة ، وجاء من بينها " جى 9 " حققت 45 سيارة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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